Torna in Umbria il Giro d'Italia Amatori

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Dopo sei anni torna in Umbria il grande ciclismo del Giro d'Italia Amatori. L'ottava edizione si correrà dal 31 maggio al 2 giugno in tre tappe. La terza, con partenza da Pretola, 86 chilometri in tre circuiti che si intersecheranno tra di loro con le ascese di Ponte Rio-Le Mandrelle, Montelaguardia e Pretola, sarà valevole come campionato italiano mediofondo.

L'evento inizierà con una frazione a cronometro individuale di 13 chilometri il 31 maggio a Santa Maria degli Angeli, seguirà la seconda tappa con partenza e arrivo a Ponte Rosciano, con passaggio fra i comuni di Torgiano e Deruta. "Ben vengano manifestazioni come queste", ha detto intervenendo oggi alla presentazione dell'evento, a San Sisto, il ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani.