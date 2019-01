Calori è nuovo allenatore della Ternana

(ANSA) - TERNANA, 20 GEN - È Alessandro Calori il nuovo allenatore della Ternana: ad ufficializzarlo, dopo l'esonero di ieri di Luigi De Canio, è la stessa società.

Il tecnico toscano è già al lavoro con la squadra,ieri sconfitta in casa dal Fano e sesta nel girone B della serie C, in vista della partita di martedì sera in casa della Feralpisalò. È lui infatti a guidare l'allenamento di questo pomeriggio all'antistadio Taddei. Con lui sono arrivati alla Ternana anche il vice, Giulio Giacomin, il preparatore atletico, Fabio Munzone, ed il preparatore dei portieri, Franco Paleari.

Calori ed il suo staff saranno legati alla società rossoverde fino al 30 giugno 2020.