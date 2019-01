A Norcia spazi educativi per bambini

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 GEN - Si aprono a Norcia gli spazi educativi e laboratoriali per bambine e bambini da tre a sei anni, luoghi pensati come supporto per le famiglie. Il progetto denominato "I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante" è promosso da Auser, in collaborazione con il Comune di Norcia, e finanziato dalla fondazione "Con i bambini".

Si volgerà ogni sabato, gratuitamente, presso la scuola dell'infanzia dalle 8,30 alle 12,30, con il supporto di educatori professionali e di nonne e nonni volontari. Teatro, narrazione, musica, pittura, erbario, sono solo alcune delle attività proposte nel corso dei laboratori.

"L'attenzione alla centralità delle esigenze dei bambini del nostro territorio è sempre stata prioritaria nelle nostre politiche sociali. Proprio per questo, ancora una volta, abbiamo aderito alle finalità del progetto e ci siamo subito attivati nella diffusione dell' iniziativa che ha riscosso diverse adesioni", ha detto l'assessore ai servizi sociali, Giuseppina Perla".