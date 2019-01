Candiani, vigili fuoco restano a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 GEN - "I vigili del fuoco restano e resteranno a Norcia, chiediamo soltanto al Comune di approfondire una riflessione se è il caso di puntare sugli effettivi o sui volontari". È quanto ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Stefano Candiani, al termine della visita di stamani al distaccamento di Norcia.

Accompagnato dal nuovo comandante del Corpo dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, e accolto dai vertici regionali dello stesso Corpo, oltre che dal sindaco della città di San Benedetto, Nicola Alemanno, il sottosegretario ha spiegato come "la norma non consenta di far operare contemporaneamente volontari ed effettivi", puntando il ragionamento sul concetto di territorialità.

"Un distaccamento con soli effettivi - ha sottolineato Candiani - potrebbe portare a Norcia personale da ogni parte d'Italia al quale poi potrebbe essere chiesto di essere trasferito altrove, i volontari invece garantiscono una presenza certa e una conoscenza approfondita del territorio".