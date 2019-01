Atti vandalici, denunciati 8 ragazzi

(ANSA) - TERNI, 18 GEN - "Era una semplice goliardata": così si sono giustificati, secondo quanto riferito dalla polizia, gli otto giovani ternani denunciati dalla Digos di Terni con l'accusa di aver compiuto alcuni atti vandalici, nelle prime ore di domenica scorsa, ai danni di numerose fioriere installate lungo via Roma, nel centro città. Le piante sono state estirpate e lanciate in aria, in un gioco a chi riusciva nel lancio più lungo. Gli otto denunciati - alcuni minorenni, altri poco più che maggiorenni - sono stati individuati grazie all'attenta visione da parte degli investigatori (coordinati dal vice questore aggiunto Marco Colurci) delle immagini riprese dalle telecamere pubbliche e private installate nella zona.

In base a quanto ricostruito dalla questura, il gruppo, dopo aver trascorso la notte presso una discoteca periferica, ha raggiunto il centro e da lì si è spostato in via Roma prendendo di mira le decine di fioriere posizionate dall'associazione dei commercianti e donate al Comune per impreziosire l'arredo urbano.