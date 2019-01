Marini, impegno Governo su ricostruzione

"Abbiamo apprezzato la disponibilità del Governo, rappresentata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a rendere più efficiente la 'governance' per la ricostruzione post sisma, anche attraverso modifiche normative, soprattutto in una fase come quella che si sta aprendo e che vedrà aumentare enormemente nel corso di questo anno, e del prossimo, il numero delle pratiche autorizzative per la ricostruzione. Questo è ciò che chiedono innanzitutto i cittadini": a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, al termine dell'incontro con il premier.

Iniziativa che si è svolta a Roma e alla quale ha partecipato insieme ai presidenti delle Regioni Marche, Abruzzo e Lazio.

Presente anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vito Crimi, con delega a sisma e ricostruzione.