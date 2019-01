Da S.Pellegrino, Norcia meglio di Brexit

"Se ci fossero case non esiterei a invitare i cittadini britannici a lasciare perdere la Brexit per venire a vivere a Norcia": a dirlo, all'ANSA, è Denis Abel che, assieme al marito Richard, dal 2012 ha scelto di chiudere con Londra per trasferirsi a San Pellegrino, uno dei borghi umbri più colpiti dal sisma del 2016. "Dopo che il governo del Regno Unito ha respinto l'accordo con l'Unione europea - spiega - sono ancora più preoccupata. Resto sempre più convinta che la scelta di uscire dall'Europa sia stata una decisione che procurerà al mio Paese più danni di quanti ne abbia fatti il terremoto nel Centro Italia".

La donna, con un passato da psicologa, di aver scelto di vivere a San Pellegrino non si è mai pentita, malgrado oggi si ritrovi dentro 40 metri quadrati di una casetta Sae e l'abitazione comprata qualche anno fa rasa al suolo. "Non solo non siamo pentiti io e mio marito - aggiunge - ma siamo fortemente convinti di voler continuare a vivere qui".