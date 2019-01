Aumenta attività poliambulatori Usl 2

(ANSA) - TERNI, 17 GEN - Sono in crescita, grazie anche al potenziamento dell'offerta assistenziale, i dati di attività dei poliambulatori della sede centrale dell'Usl Umbria 2 di Terni, in viale Bramante, i cui locali, sale di attesa ed ambulatori, sono stati recentemente rinnovati.

Secondo quanto riferito dall'azienda sanitaria, nel 2018 sono state svolte complessivamente circa 110.100 prestazioni nei diversi ambiti specialistici e circa 26.700 prelievi, per un totale di 136.800 prestazioni.

Per ampliare ulteriormente l'offerta specialistica, dopo la recente apertura dell'ambulatorio di ortottica, dallo scorso mese di novembre ha avuto inizio l'ambulatorio reumatologico, svolto dal dottor Andrea Giordano, mentre dal 9 gennaio scorso è attivo l'ambulatorio nefrologico con il dottor Gianluca Rossi.