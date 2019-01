In vendita biglietti lotteria S.Costanzo

Prosegue fino al 25 gennaio, nei negozi del centro storico e nelle parrocchie, la vendita dei biglietti della prima lotteria di San Costanzo, iniziativa di solidarietà che arricchisce le celebrazioni del patrono di Perugia promossa, con il patrocinio del Comune, dall'Arcidiocesi e dalla Caritas, alle quali sarà devoluto il ricavato delle vendite.

"In questi ultimi anni la festa di San Costanzo - ricorda il vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti - è cresciuta dal punto di vista sia delle celebrazioni religiose. Mancava quell'elemento di solidarietà, che è implicata in ogni celebrazione, perché abbiamo bisogno di essere attenti alle persone più povere della nostra comunità".

"I proventi della vendita dei biglietti saranno utilizzati dalla Caritas - spiega il direttore Giancarlo Pecetti - per sostenere i nostri quattro empori della solidarietà che aiutano circa 1.250 famiglie in condizioni di povertà".