A Terni donazione di sangue collettiva

Una donazione di sangue collettiva, allietata dalla musica: la prima esperienza del genere a Terni si terrà giovedì mattina al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Maria e vedrà protagonisti, sia come donatori che musicisti, gli studenti del liceo Angeloni.

L'iniziativa, ideata dal docente Luciano Aquilini, si intitola "Buon sangue si sente". "Il messaggio che si vuole lanciare, attraverso un'esecuzione strumentale da parte di alcuni studenti del liceo musicale durante la donazione - spiega Aquilini - è quello di sensibilizzare i ragazzi alla cultura del dono attraverso una doppia donazione: quella del sangue, come gesto concreto di solidarietà verso qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno e quella della musica, come supporto indispensabile per alleviare le tensioni e i disagi del vivere quotidiano".

Patrizio Fratini, presidente di Avis comunale Terni, ricorda che anche il 2018 si è chiuso con un sensibile calo delle donazioni per il terzo anno consecutivo.