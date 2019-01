A operai Tagina premio Beato Angelo

Consegnato alle maestranze della Tagina ceramiche d'arte "per il costante impegno e l'attaccamento all'azienda sempre dimostrati specie nei momenti difficili" il premio Beato Angelo, a Gualdo Tadino.

La cerimonia si è svolta nel giorno del patrono al teatro Talia.

Il premio alla memoria è andato invece a Renato Pascucci (René), figlio di emigranti gualdesi in Lussemburgo che - si legge in una nota del Comune - è stato "un esempio nella vita e nello sport". A riceverlo la figlia Diane.

Menzione speciale è stata assegnata a Giuseppe Manciocchi "per l'eccezionale opera prestata negli ultimi mesi a Betlemme nelle associazioni di volontariato".

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al sindaco Massimiliano Presciutti e alla Giunta comunale di Gualdo Tadino, il presidente del Consiglio Comunale, Simonetta Parlanti, e il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Mons. Domenico Sorrentino.