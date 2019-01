Tre ore di sciopero indette all'Ast

Tre ore di sciopero, dalle 11 alle 14 di mercoledì, sono state indette dalle segreterie provinciali e dalle rsu di Ast di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb al termine delle assemblee dei lavoratori che si sono svolte all'acciaieria di Terni. Riguarderà tutti i lavoratori del sito e degli appalti e prevede anche un presidio presso la portineria del Tubificio, in zona Maratta.

Durante le assemblee, riferiscono i sindacati, i dipendenti hanno infatti "condiviso il giudizio di contrarietà, già espresso dalle organizzazioni sindacali, in merito alle scelte di politica industriale che l'azienda sta mettendo in campo". In particolare, secondo le sei sigle, "il piano industriale proposto non è accettabile perché è, al di là delle belle parole, di riduzione ed indebolimento", sul fronte di volumi, forza lavoro, investimenti.