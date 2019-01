Gara per materna S. Giovanni Profiamma

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - Approvato il progetto esecutivo e indetta gara d'appalto per la realizzazione della nuova scuola materna di San Giovanni Profiamma, a Foligno. Lo rende noto l'assessore ai lavori pubblici, Graziano Angeli. L'edificio scolastico sorgerà sull'area comunale, in prossimità degli impianti sportivi della frazione. Con questo intervento il Comune di Foligno completa un percorso avviato nel 2016 di superamento delle sedi scolastiche in locazione (come le materne di Scafali, Corvia, San Giovanni Profiamma) divenendo così proprietario dei plessi scolastici di competenza.

La struttura di San Giovanni sarà analoga a quella già realizzata in quattro mesi a Scafali, la prima in Umbria con la tecnologia dei pannelli portanti X-Lam che garantiscono la massima sicurezza in caso di eventi sismici, un isolamento termico ad altissime prestazioni ed un particolare confort abitativo.