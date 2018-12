Gli auguri del presidente Provincia

(ANSA) - PERUGIA, 31 DIC - In occasione della fine dell'anno e l'inizio del 2019 il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, ha rivolto un messaggio di saluto a tutta la comunità.

"Tornando a fare parte della Provincia di Perugia dopo alcuni anni di assenza e, in particolare, rivestendo un ruolo molto delicato e importante come la presidenza di questo ente - ha sottolineato Bacchetta -, non trovo migliore augurio da estendere a tutta la comunità locale che quello di comunicare a tutti voi il senso di entusiasmo e di intelligente attenzione ai problemi che circola negli uffici e negli organismi rappresentativi".

Il presidente della Provincia ha quindi salutato la professoressa Rosella Tonti, dirigente scolastico, che è stata insignita dell'onorificenza al Merito della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, "e che ha guadagnato questo titolo onorifico nazionale proprio per il suo impegno civile speso a diretto contatto con le giovani generazioni di Norcia nel suo ruolo di dirigente scolastico".