A Norcia ultimo anno in piazza

A Norcia l'ultimo dell'anno si festeggia in piazza San Benedetto.

A partire dalle 23 l'orchestra spettacolo "Susanna Re" proporrà un repertorio musicale per cantare e ballare nell'attesa dello scoccare della mezzanotte, quando saranno offerti dolci e spumante per tutti per brindare al 2019. In scena anche uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la notte nursina. Tutte le iniziative del Natales ono realizzate di concerto tra la Pro loco e il Comune di Norcia.

Sempre in piazza San Benedetto è allestito il grande albero decorato con addobbi realizzati nei laboratori per bambini della Fondazione Lene Thun Onlus, cui hanno preso parte anche ragazzi di Norcia. Ai piedi dell'abete un presepe particolare con statue a dimensione naturale con le sembianze di persone della frazione di Legogne. L'opera monumentale, realizzata dall'artista locale Emma Fausti, è composta da nove personaggi con abiti del corteo storico di Legogne di arte rinascimentale. (ANSA).