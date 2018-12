Harris cancella concerti Uj winter

Barry Harris ha cancellato, a causa di una indisposizione, i suoi concerti previsti a Umbria Jazz Winter#26 in programma a Orvieto fino al 31 dicembre. Lo hanno reso noto gli organizzatori.

Il programma delle serate al Teatro Mancinelli prevede quindi il 29 dicembre Ethan Iverson feat. Ben Street & Lewis Nash "Bud Powell in the 21 century", il 30 e 31 dicembre Dado Moroni feat. Ben Street & Lewis Nash.

Umbria jazz ha reso noto che tutti i possessori del biglietto per le tre date modificate avranno la possibilità di richiedere il rimborso tramite il canale attraverso il quale hanno fatto l'acquisto.