Donna abbandonata morta vicino ospedale

Una donna sui 40 anni è stata lasciata nei pressi del pronto soccorso di Foligno da un'auto che si è poi allontanata. Subito soccorsa è morta per quella che gli investigatori sospettano possa essere stata una overdose di droga. Su quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

La donna è un'italiana. Il corpo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. In corso le ricerche dell'auto con la quale è stata condotta all'ospedale.