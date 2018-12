Porzi, Assemblea sempre più casa umbri

L'Assemblea legislativa vuole essere sempre più "aperta, trasparente e rappresentare per gli umbri la loro casa, un luogo privilegiato per i nostri giovani".

Lo ha sottolineato la presidente Donatella Porzi nel corso della conferenza stampa di fine anno. Alla quale hanno partecipato anche i vicepresidenti Valerio Mancini e Marco Vinicio Guasticchi.

Riguardo al 2019, Porzi ha detto che "sarà un anno impostato sul proseguimento del taglio dei costi della pubblica amministrazione, sulla sobrietà nello stile, nel modo di porci, nella nostra attività". "Ci dovrà essere senso di responsabilità - ha aggiunto - sulle tematiche più importanti, in particolare il lavoro, e con un occhio sempre attento alle popolazioni delle zone colpite dal terremoto che hanno bisogno di risposte".