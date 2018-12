Coro Norcia si esibisce concerto Natale

Si terrà domenica, alle 18, presso il centro di valorizzazione, il Concerto di Natale del coro San Benedetto Città di Norcia.

Inserito nell'ambito delle iniziative del Natale nursino 2018, in collaborazione con il Comune di Norcia e la Pro Loco, il gruppo, diretto da Luca Garbini, si esibirà in un programma natalizio denominato 'In...canto di Natale'. Tra classici come "Tu Scendi dalle Stelle" e "Adeste Fideles", passando per brani 'immortali' come "White Christmas" e le 'cantiche natalizie'.

Il coro è reduce da un'intensa attività nel corso dell'ultimo anno che lo ha visto protagonista in diverse occasioni, sia a Norcia che fuori, come lo scorso 22 dicembre a Terni, nella chiesa di San Francesco. Intanto alcuni progetti sono già in cantiere per il 2019.