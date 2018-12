Comunanza vuole plastico Castelluccio

Un plastico in 3D, il più possibile reale, per decidere come ricostruire il centro storico di Castelluccio di Norcia. A chiederlo è Roberto Pasqua, presidente della locale Comunanza agraria. "Prima di avviare qualsiasi fase progettuale per la ricostruzione del cuore del borgo terremotato - spiega all'ANSA - è necessario individuare le linee guida sulle quali i singoli professionisti saranno chiamati a operare".

Quindi Pasqua ritiene "assolutamente utile realizzare un progetto che ci possa far vedere, seppur in scala, come sarà Castelluccio una volta recuperato". Un lavoro che intende promuovere come Comunanza in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia. "In tal senso - dice Pasqua - ho già avuto i primi contatti che saranno approfonditi subito dopo le festività natalizie".