Solidarietà da Norcia dopo sisma Sicilia

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Norcia si stringe attorno alle popolazioni siciliane colpite dal terremoto. "La notizia di una scossa di magnitudo 4,8 nelle zone del Catanese riapre le nostre ferite mai guarite", ha detto il sindaco Nicola Alemanno.

"Vedendo le immagini di crolli e case distrutte siamo tornati con la mente al 2016 e ci ricordano ancora di più - ha aggiunto - quanto è difficile rimettersi in piedi dopo un evento sismico importante. Da Norcia vogliamo far arrivare alle popolazioni siciliane la nostra vicinanza e tutto il nostro calore, e soprattutto un messaggio di incoraggiamento: reagite con forza e determinazione". "Se sarà necessario - ha sottolineato il sindaco - l'amministrazione comunale della città di San Benedetto, ma sono convinto che tutta la nostra gente si metterà a disposizione, si attiverà, nel limite delle nostre possibilità, per fornire un aiuto concreto". "Conosco il direttore della Protezione civile siciliana e Angelo Borrelli, posso dirvi che siete in buone mani. Dovete avere fiducia", ha concluso.