Latitante arrestato la notte di Natale

(ANSA) - TERNI, 26 DIC - Nella notte di Natale i carabinieri di Amelia hanno rintracciato e tratto in arresto un trentunenne marocchino, ricercato dal 2017 in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma poiché ritenuto a capo di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno individuato il latitante all'interno di un'abitazione nel centro di Attigliano. L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga attraverso la finestra del bagno dello stabile ma è stato bloccato.

Altri due giovani sono stati arrestati, tra il 24 e 25 dicembre, dai carabinieri della compagnia di Amelia, dopo essere stati sorpresi a detenere droga in casa. Entrambi si trovano ai domiciliari. A Giove, nell'abitazione di un ventenne di origini romene sono stati trovati 250 grammi di hascisc, un grammo di ecstasy, un bilancino di precisione e 160 euro. Nell'ambito della stessa operazione, i militari hanno anche arrestato un diciannovenne di origini bulgare.