25 "Santa Claus" in canoa a C.Castello

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Spettacolo suggestivo a Città di Castello per festeggiare il Natale in maniera originale: 25 "Santa Claus" con tanto di barba bianca, cappello e divisa rossa d'ordinanza hanno solcato le acque del fiume Tevere all'altezza del Ponte che attraversa la città in prossimità della sede del locale Canoa Club (dei campioni del mondo Mirko Spelli e Carlo Mercati) che da quasi 40 anni organizza questo evento.

Canoe illuminate dalle torce, decine di candele di cera lungo il percorso fluviale, altri piccoli lumi trasportati dalla corrente sulle note di canzoni e brani natalizi e il commento puntuale dello speaker, Giovanni Spelli. E poi fuochi in prossimità delle sponde per riscaldare i numerosi turisti e visitatori. Appena è scesa l'oscurità i canoisti, travestiti da Babbo Natale hanno iniziato a percorrere le acque del fiume, per circa 800 metri a bordo delle loro canoe, in una cornice davvero scenografica, con il presepe pensile illuminato e i fuochi d'artificio.