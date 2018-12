Prefettura a sindaci,attenzione ai botti

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - Giochi di luce ed effetti scenici piuttosto che i botti: il prefetto di Perugia, con una nota, ha richiamato l'attenzione dei sindaci della provincia sull'utilizzo dei prodotti pirotecnici durante le festività natalizie e di fine anno, "tenuto conto che tale forma di divertimento spesso si svolge con modalità non appropriate, senza l'osservanza delle necessarie cautele e precauzioni indicate sulla confezione dei prodotti o suggerite dagli stessi commercianti, con conseguenze anche gravi per l'incolumità fisica degli utilizzatori e di quanti sono loro vicini".

"I sindaci - spiega la prefettura in un comunicato - sono stati invitati ad attivare, attraverso i più efficaci mezzi di comunicazione sul territorio, ogni utile opera di sensibilizzazione per un uso consapevole e responsabile degli articoli pirotecnici che presupponga l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti indispensabili a prevenire rischi per la propria e l'altrui incolumità".