Accademia del volo nell'aeroporto umbro

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Un progetto per realizzare all'aeroporto San Francesco d'Assisi un'Accademia internazionale del volo potrebbe concretizzarsi entro il prossimo gennaio, con la firma della convenzione ed un investimento di 70 milioni di dollari da parte di un Fondo inglese.

Lo ha confermato il presidente della Sase, società di gestione dello scalo umbro, Ernesto Cesaretti, alla Nazione, che ne parla in un articolo pubblicato domenica. Secondo Cesaretti, "l'operazione è partita ufficialmente, manca solo l'incontro con i vertici del Comune che dovrebbe avere luogo in questi giorni".

Lo scalo umbro sarebbe risultato il migliore rispetto a diversi concorrenti europei. I dieci ettari di terreno di proprietà dell'Enac richiamerebbero aspiranti piloti, hostess, steward, meccanici, tecnici. L'accademia - si legge nell'articolo - si occuperà di formazione e "se il progetto andrà in porto la stima fatta dal Fondo inglese è di un aumento del 2,5 per cento del Pil regionale".