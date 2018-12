Bassetti a giovani,fidatevi della Chiesa

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - "Fidatevi della Chiesa perché essa è una madre. Vi prometto che non vi abbandoneremo mai. Vorrei potervi accompagnare sulle vostre strade, vorrei che fosse sempre spazzata via tanta cattiveria, tanta indifferenza che ostacolano la vostra giovane fede". Lo ha detto il card.

Bassetti ai giovani nella loro Veglia di preghiera di Avvento.

"Non ripiegatevi sulle cose, non cercate il successo immediato, non usate il vostro corpo per il piacere".

"Guardate grande - ha aggiunto - guardate lontano, guardate sempre verso l'amore, la bellezza, la verità, la giustizia. Non temete i potenti e non abbiate paura a mettervi dalla parte dei piccoli e dei poveri"; "il Signore vi chiama, il Signore vi invia, qualunque sia la vostra scelta nella vita. Sentitevi sempre inviati, come discepoli missionari del Signore. Le nostre parrocchie, le nostre comunità hanno bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei ragazzi più fragili, deboli, poveri. Siate il presente e il futuro della nostra Chiesa".