Musica Natale in corsie ospedale Perugia

Musica nelle corsie dell'ospedale di Perugia per iniziativa di un gruppo studenti, futuri medici e infermieri, che hanno voluto regalare momenti di condivisione e vicinanza ai pazienti in occasione delle festività natalizie.

Muniti di strumenti musicali, spartiti ed entusiasmo, hanno scelto di trascorrere due giornate al Santa Maria della misericordia in un "modo diverso" nelle strutture dell'Unità di degenza infermieristica, Radioterapia, Gastroenterologia, Emodialisi, Pediatria, Unità Spinale, Geriatria, Pneumologia e Oncologia.

L'iniziativa, arrivata al terzo anno - spiega l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera - è stata ideata da Valentina Gemo, al sesto anno di Medicina, che ha coordinato una band di studenti, con la collaborazione del personale sanitario delle strutture visitate. Coinvolti anche vari amici della giovane. Il repertorio si è sviluppato tra canti natalizi e musica pop.