Rinnovata intesa per ospedale in Malawi

Sottoscritto il rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione, Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, associazione "Amici del Malawi", Diocesi di Zomba, Afas (Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia), Federfarma, a sostegno delle attività del "Solomeo rural hospital" in Malawi. A firmare sono stati la presidente della Regione Catiuscia Marini, l'arcivescovo, cardinale Gualtiero Bassetti, don Marco Briziarelli per "Amici del Malawi", Virgilio Puletti, presidente Afas, e Valentina Furbini per Federfarma.

Obiettivo del rinnovo del protocollo è di garantire adeguata assistenza al "Solomeo rural hospital", realizzato con il sostegno della Fondazione "Cucinelli", la realizzazione di una attività di formazione continua destinata al personale dell'ospedale, la manutenzione delle strutture, lo sviluppo dell'attività del Centro farmacologico ospedaliero, contribuzione per l'approvvigionamento farmaci e relativo stoccaggio, formazione farmacisti locali e coordinamento attività.