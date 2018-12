Proseguono lavori Anas a Bocca Trabaria

Proseguono "con il massimo impegno" nonostante la neve di questi giorni gli interventi dell'Anas per la ricostruzione del tratto della strada statale 73 bis "di Bocca Trabaria" interessato da una frana "di rilevante entità" che a marzo ha coinvolto il versante in prossimità del valico tra Umbria e Marche (tra i comuni di San Giustino e Borgo Pace).

Malgrado la tempestività delle operazioni messe in atto fin dal primo momento, i lavori - ricorda l'Anas in una nota - hanno subito "un lungo e obbligato periodo di sospensione" tra agosto e novembre a causa del ritrovamento durante gli scavi di numerosi ordigni bellici inesplosi con le conseguenti necessarie operazioni di bonifica.

Proprio in considerazione dell'importanza del collegamento stradale, Anas sottolinea di avere "profuso ogni possibile sforzo per riaprire al traffico nonostante le difficoltà, anche in modalità provvisoria di cantiere, prima dell'imminente inverno".