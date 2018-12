Approvato bilancio Assemblea legislativa

L'Aula ha approvato a maggioranza (con 18 voti favorevoli e l'astensione del Movimento 5 stelle) il bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa per gli esercizi finanziari 2019-2021 che ammonta, per il 2019, a 18 milioni 624 mila euro.

É stato il vicepresidente, Marco Vinicio Guasticchi, a illustrare i contenuti dell'atto nella relazione di maggioranza. "I costi di funzionamento dell'Assemblea - ha detto - risultano ridotti di circa 4 milioni di euro dal 2010, quando il bilancio ammontava a 22 milioni e 610 mila euro".

Per Andrea Liberati (M5s-relatore di minoranza) il "bilancio dell'Assemblea legislativa non è un fatto di soli numeri". "Sia gli atti che le proposte di legge dei consiglieri - ha detto - non sembrano oggetto di una particolare efficienza, centinaia di atti sono ancora da smaltire, serve un ordine prioritario".