Bianconi, parta ricostruzione pesante

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 DIC - "Se in primavera a Norcia non partirà la ricostruzione pesante saremmo sopraffatti dallo sconforto": lo ha detto Vincendo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria e imprenditore nursino del turismo. "Ci troviamo - afferma con l'ANSA - in un momento interlocutorio, tipico del secondo, terzo anno di un post sisma, dove l'adrenalina dell'emergenza è svanita e la ripartenza sembra ancora molto lontana".

Secondo Bianconi "dobbiamo evitare di precipitare nel pessimismo più assoluto e questo lo possiamo fare se iniziamo a vedere quanto prima montare le gru". Sul fronte dei rapporti istituzionali, lamenta quindi il "mancato incontro con il nuovo commissario straordinario, Piero Farabollini, malgrado siano settimane che abbiamo avanzato la richiesta di poterci interloquire".

Inoltre il numero uno di Federalbeghi chiede che al tavolo di confronto su come destinare le risorse alle imprese del cratere "siedano gli imprenditori del cratere stesso".