Pari al Curi per Perugia con lo Spezia

Un punto a testa per Perugia e Spezia nel confronto valido per il 16/o turno di serie B, terminato 1-1 nel gelo dello stadio Curi. Al via la squadra di Marino è subito pericolosa in area con Okereke e Capradossi. E' però il Perugia, che schiera il coreano Han titolare, a sbloccare con un destro di Vido che supera Lamanna da posizione defilata al 18'. Poi poche emozioni: al 36' un destro a giro di Verre per i padroni di casa e, poco dopo, Spezia in avanti con un rasoterra di Pierini. La ripresa comincia con gli spezzini che attaccano a viso aperto e pareggiano al 24' con Gyasi. Dopo la mezz'ora reagisce la squadra di Nesta, ma al 39' Verre spreca l'occasione migliore per il raddoppio.