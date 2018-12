Paparelli, export Umbria con segno più

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Ha un segno positivo, nei primi sei mesi del 2018, l'esportazione delle imprese umbre nei mercati internazionali: lo rende noto il vicepresidente della Regione, con delega allo Sviluppo economico, Fabio Paparelli.

Evidenziando che "da gennaio a giugno le esportazioni di produzioni made in Umbria sono state pari a 2,107 miliardi di euro, in crescita del +5,6 per cento, rispetto all'1,996 miliardi di euro del primo semestre 2017".

"Tutto ciò - sottolinea Paparelli - mentre a livello nazionale la crescita è stata del +3,6 per cento. In particolare i settori che hanno registrato un maggior incremento nell'esportazione sono quelli relativi alle produzioni di alimenti, bevande e tabacco con +11 per cento, abbigliamento (+10,9), computer, apparecchi elettronici e ottici (+27,1), macchine ed apparecchi (+11), mobili (+11,6). Dati quelli del primo semestre 2018 che fanno seguito ad un 2017 anche esso positivo in cui l'export era cresciuto del 6,4% rispetto all'anno precedente".