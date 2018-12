A re Abdallah e Rania Lampada pace

I frati del Sacro Convento di Assisi consegneranno al re Abdallah secondo e alla regina Rania di Giordania andrà la Lampada della pace. Ad annunciarlo è stato il custode, padre Mauro Gambetti nel corso del suo intervento prima della registrazione del concerto di Natale, nella Basilica Superiore di San Francesco.

La Lampada sarà donata ai due sovrani per il fatto che "si distinguono nel panorama mediorientale e nel mondo per la loro azione di governo tesa a promuovere i diritti umani e l'armonica convivenza sociale, ad esempio tramite le politiche per l'educazione, il rispetto della libertà religiosa, il riconoscimento delle minoranze, l'accoglienza dei profughi".