Pianoforte con crowdfunding per scuola

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Per la Scuola di musica del Trasimeno il sogno si è avverato: con l'aiuto di tanti sostenitori è riuscita nell'intento di acquistare il pianoforte che mancava, con il progetto di crowdfunding "Aggiungi un tasto". Per festeggiare il successo e ringraziare i tanti appassionati di musica e amici che hanno partecipato alla raccolta fondi online, domenica 16 dicembre, alle ore 18, la grande Sala della musica della Scuola di musica del Trasimeno a Castiglione del Lago, recentemente intitolata a Franco Marchesini, ospiterà un concerto di Angela Hewitt, pianista di fama internazionale, che si esibirà per prima con il nuovo strumento. Il concerto sarà gratuito, offerto in primo luogo a chi ha voluto sostenere concretamente la cultura nel territorio del Trasimeno. Nel programma, anche l'esibizione dell'Orchestra Giovanile del Trasimeno, diretta dal maestro Silvio Bruni. Chi vuole partecipare - spiega una nota della Provincia - deve prenotarsi: tel. 3470093862 - 3391222159.