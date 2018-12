Natale,iniziative di solidarietà Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Il "Presepe di Piazza Grande" allestito sotto le logge della cattedrale di San Lorenzo in piazza IV Novembre, il tradizionale "Pranzo di Natale" per i più bisognosi e la prima "Lotteria di San Costanzo": sono le tre iniziative natalizie ispirate "alla solidarietà caritativa e ai valori universali di inclusione" previste a Perugia dal periodo natalizio fino alla festa del santo patrono della città, promosse dall'arcidiocesi attraverso la Caritas e con il patrocinio del Comune. "Sono tutte iniziative che favoriscono l'inclusione e alimentano l'anima caritativa della nostra città" ha affermato il vescovo ausiliare, mons. Paolo Giulietti. Il presepe sarà inaugurato dal card. Bassetti e dal sindaco Romizi domenica 16, alle 16.30. L'estrazione dei numeri della Lotteria avverrà nella sala San Francesco del palazzo vescovile alle ore 17 del 29 gennaio. Il ricavato sarà utilizzato dalla Caritas per sostenere in particolare i quattro empori della Solidarietà.