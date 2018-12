Frati, da Assisi appello per strada pace

"Nel manifestare il cordoglio per le vittime del vile attentato a Strasburgo riproporremo ad Assisi il prossimo 15 dicembre, in occasione del Concerto di Natale e alla presenza del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, la strada della pace e della fraternità per l'Europa e non solo. Dalla città di San Francesco partirà un messaggio di fratellanza e dialogo tra i popoli e le religioni contro ogni forma di estremismo": così il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.

Sabato alle 11 nella città di San Francesco si terrà la 33/a edizione del tradizionale concerto di Natale nella Basilica di superiore. Tra i presenti, con il custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, il sottosegretario del Ministero dell'Interno, Stefano Candiani, il presidente della Rai, Marcello Foa, il direttore di Rai1, Teresa De Sanctis, e il presidente della Federazione nazionale della stampa Italiana, Giuseppe Giulietti.