Camion si sfrena e investe un uomo,morto

Un uomo è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Todi, in località Cammarata, in un cantiere edile.

In base alle prime informazioni dei carabinieri, l'uomo è stato investito da un camion che si è improvvisamente sfrenato.

Si tratterebbe di un quarantenne titolare della ditta che sta eseguendo i lavori nel cantiere. Le cause e le modalità dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche vigili del fuoco e 118.