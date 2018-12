Ascani-Giacchetti per congresso Pd

I deputati del Pd Anna Ascani, umbra, e Roberto Giachetti hanno deciso di candidarsi al congresso del partito. L'hanno annunciato in una diretta Facebook. "Una candidatura nata insieme, che andrà avanti insieme in perfetta sintonia e in parità" e che rappresenta "un'altra opzione", "non una corrente". Così Giachetti l'ha definita aggiungendo: "Ci siamo confrontati con Anna e insieme abbiamo pensato che fosse giusto che chi di noi non se le sente di farlo in quel modo, possa farlo direttamente, mettendo a disposizione una candidatura".

Anna Ascani è nata a Città di Castello e alle ultime elezioni politiche è stata eletta alla Camera nel collegio plurinominale Umbria 1.