Si valuta più sicurezza in discoteche

Possibili iniziative per innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza nelle discoteche e nei locali di pubblico spettacolo della provincia di Perugia sono state esaminate nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In settimana saranno convocati per questo i rappresentanti territoriali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie dei gestori e dei servizi di controllo.

Nel corso della riunione presieduta dal prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia il tema è stato affrontato alla presenza del comandante provinciale dei vigili del fuoco Michele Zappia.

Le possibili iniziative sono state approfondite anche in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto a ottobre tra lo stesso prefetto Sgaraglia e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo.