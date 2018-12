Regione Umbria impugna Dl Genova

"La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta della presidente Catiuscia Marini, ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, sollevandone l'illegittimità, il cosiddetto Decreto Genova esclusivamente nella parte in cui stabilisce che i vice Commissari alla ricostruzione delle Regioni colpite dal sisma del 2016 non hanno più il potere di dare l'intesa sulle decisioni del Commissario straordinario, ma solo un parere": lo ha annunciato l'assessore regionale alle Riforme Antonio Bartolini.

"Ciò - ha sostenuto l'assessore - rappresenta una violazione del principio di collaborazione tra istituzioni, prevista dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, su materie concorrenti come appunto quelle della ricostruzione, della protezione civile e della tutela del territorio. Il semplice parere relega le Regioni ad un mero ruolo consultivo e ne lede l'autonomia.

Analogo ricorso - ha ricordato Bartolini - è stato già presentato dalla Regione Marche".