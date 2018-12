Nuovo ascensore nell'ospedale di Terni

(ANSA) - TERNI, 8 DIC - E' entrato in funzione all'ospedale Santa Maria di Terni il nuovo ascensore che sostituisce il vecchio montalettighe posto a sinistra dell'ingresso del corpo centrale, alle spalle della portineria. Moderno e più spazioso e funzionale - spiega una nota dell'azienda ospedaliera - con una portata di 17 persone per 1.275 chilogrammi, il nuovo impianto elevatore andrà a migliorare in modo significativo il trasporto di tutti gli utenti visitatori dell'ospedale, dal secondo piano seminterrato al sesto piano.

Il nuovo ascensore è infatti destinato normalmente all'utilizzo pubblico come quello adiacente, ma è anche dotato di un sistema prioritario di chiamata per le urgenze sanitarie. Il rifacimento dell'impianto rientra in un programma di monitoraggio, manutenzione e sostituzioni avviato dal 2015 che è finalizzato ad assicurare la piena e costante attività di tutto il sistema di mobilità verticale dell'ospedale.