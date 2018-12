Rifiuti, a Perugia differenziata al 70%

(ANSA) - PERUGIA, 7 DIC - La raccolta differenziata a Perugia nel giro di pochi mesi è passata dal 62% al 66% nella prima fase fino all'attuale 70% registrato a novembre, ma destinato ad incrementarsi ancora. Si tratta di dati importanti che confermano come la cittadinanza abbia ben risposto alla "rivoluzione". Sono i dati relativi alla differenziata a seguito dell'introduzione del porta a porta nella "città compatta", illustrati - nel corso di un incontro nello stesso capoluogo umbro - dal dirigente di Gesenu Massimo Pera, il quale ha annunciato che i nuovi mezzi della flotta Gesenu sono di ultima generazione, tutti localizzabili e dotati di sistemi di lettura dei codici a barre ed a basso impatto urbano.

Nel 2019 si punta all'estensione della raccolta del vetro monomateriale in tutte le frazioni del territorio. Verrà estesa la raccolta dell'umido organico porta a porta nelle aree esterne. Verranno messi a punto tutti i residui cassonetti in città affinché siano integralmente "taggati".