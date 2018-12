Nuovo angiografo all'ospedale di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 7 DIC - L'iter della procedura di gara è in fase avanzata, l'Azienda Usl Umbria 2 ha infatti già nominato la commissione che esaminerà, martedì prossimo 11 dicembre, le offerte per acquisire, agli inizi del nuovo anno, un angiografo di ultima generazione, in dotazione alla struttura di Emodinamica del "S. Giovanni Battista" di Foligno, per un importo di spesa di circa 700.000 euro, finanziato con fondi ministeriali e regionali. Il nuovo angiografo, che andrà a sostituire quello attualmente in uso, permette l'esecuzione delle coronarografie e delle angioplastiche con maggiore efficienza e diagnosi più accurate ed è di fondamentale importanza per garantire trattamenti efficaci ai pazienti colpiti da infarto.

"La Cardiologia dell'ospedale di Foligno - spiega il dr.

Maurizio Scarpignato, responsabile della struttura di Cardiologia Interventistica - è da sempre in prima linea nel garantire una risposta di alta specialità alle esigenze di salute della popolazione".