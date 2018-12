Avevano documenti falsi, due arresti

(ANSA) - PERUGIA, 7 DIC - Trovati in possesso di documenti falsi, sono stati arrestati e poi sottoposti alla procedura di espulsione due uomini che alla polizia hanno confessato di provenire dall'Iran, di aver comprato i documenti in Grecia, di essere arrivati clandestinamente con la nave in Puglia e di aver viaggiato fino ad Assisi con un viaggio di fortuna nascosti all'interno della stiva di un mezzo.

I due, di 23 e 35 anni, sono stati fermati dagli agenti per un controllo a Rovotorto, in seguito ad una segnalazione.

All'interno dei loro zaini sono stati trovati i documenti, un passaporto della Repubblica Ceca e una carta d'identità romena che contenevano le foto dei due uomini. Apparivano però palesemente contraffatti in quanto privi dei requisiti di sicurezza previsti: mancavano gli ologrammi e le scritte principali presentavano leggere sbavature nella stampa, anche il supporto cartaceo presentava dei difetti.