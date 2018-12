Un arresto per spaccio Trevi-Foligno

Un italiano di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Foligno nell'ambito di un'indagine su quello che è definito un importante canale di spaccio, soprattutto di hascisc, nell'area trevana-folignate.

A suo carico è stata eseguita una misura cautelare disposta dal gip di Spoleto. Per la sua compagna ed un'altra donna accusata di avere operato come spacciatore è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I carabinieri hanno accertato che l'uomo (considerato promotore del gruppo), con la collaborazione della compagna, consegnava normalmente non meno di 100 grammi di hascisc. Il rifornimento della droga - ritiene l'Arma - era da lui curato principalmente a Roma dove "godeva di ottimi contatti con la delinquenza locale".

Nel corso dell'indagine erano già stati arrestati otto italiane accusati a vario titolo di avere fatto parte del sodalizio e complessivamente sequestrati cinque chili di hascisc, per un valore commerciale di circa 11.000 euro.