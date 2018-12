Porzi illustra bilancio Assemblea

La presidente Donatella Porzi ha illustrato ai componenti della prima Commissione consiliare il bilancio preventivo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria per gli esercizi finanziari 2019-2021. "Il bilancio 2019 - ha spiegato - ammonta a 18 milioni 624 mila euro. I costi di funzionamento risultano ridotti di circa 4 milioni di euro dal 2010, quando il bilancio ammontava a 22 milioni e 610 mila euro".

"Il quadro delle spese - ha spiegato Porzi - riporta uscite principali relative a indennità degli amministratori regionali (2,9 milioni), assegni vitalizi (3,5 milioni), contributi ai gruppi consiliari (1,8milioni), spese per il personale (6,6 milioni), acquisizione di beni e servizi (2,4 milioni), fondi per vari organismi (Isuc, Centro studi, Cal, Corecom - 548mila), spese per l'attività istituzionale dell'Assemblea (343mila). Per quanto riguarda le entrate, esse provengono prioritariamente dai trasferimenti dalla Giunta regionale (18,3 milioni) e dall'AgCom (103 mila)".