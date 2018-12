Paracadutista si fa male durante lancio

Un paracadutista ha riportato alcune lesioni, sembra comunque non gravi, per una caduta in seguito al lancio con il paracadute all'aviosuperficie Leonardi di Terni.

L'uomo, cosciente, è stato trasportato dal 118 in ospedale.

Sembra abbia riportato alcune fratture. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia.