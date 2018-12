Cenci corre a Genova per vittime ponte

Ci sarà anche Leonardo Cenci, il perugino da anni malato di tumore impegnato con la onlus Avanti tutta per la sensibilizzazione su questa malattia e per sostenere chi ne è affetto, a Genova dove una maratona ricorderà le vittime del ponte Morandi.

"Voglio essere presente - ha spiegato Cenci - per contribuire a lanciare un messaggio di lotta, di rinascita e di speranza.

Genova è una città che riparte, che si sta rialzando in piedi e sarà bellissimo fare parte di questa manifestazione. Ma non prenderò parte alla maratona, mi cimenterò nella 'Fantozzi run', una gara non competitiva di 11 chilometri, lo stesso numero di metastasi che ora ho in testa, che si snoderà lungo le vie della città. La correrò in meno di 61 minuti. E' questa la nuova sfida che mi voglio porre a Genova".