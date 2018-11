Comune Assisi, bilancio prima fine anno

La Giunta comunale di Assisi ha approvato gli schemi del bilancio di previsione 2019-2021 e, dopo il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, anche la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale. Fissando così i capisaldi della manovra che prevede tasse bloccate ma crescita degli investimenti per i servizi e le opere pubbliche.

Il bilancio approderà in Consiglio comunale prima di Natale.

"La scelta di approvare il bilancio prima della fine dell'anno - ha sottolineato il sindaco Stefania Proietti - riflette la volontà dell'amministrazione di evitare l'esercizio provvisorio e di avere, quindi, vantaggi sia sui tempi di realizzazione degli investimenti, sia sulla gestione dei servizi. In questi anni l'amministrazione è riuscita a non aumentare le tasse ai cittadini e a neutralizzare il pesante aumento della Tari (la tassa sui rifiuti), pur aumentando i servizi (come il porta a porta in tutto il territorio)".